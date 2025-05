"Não sinto dor", garante Alcaraz, que jogará em Roma com bandagem na coxa

A primeira partida do murciano na capital italiana será na sexta-feira contra o sérvio Dusan Lajovic (131º), naquele que será seu retorno às competições após se machucar durante a final perdida em Barcelona, em 20 de abril, contra Holger Rune, e depois ser declarado desfalque no recente Masters 1000 de Madri.

O número 3 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, garantiu que está se sentindo "fisicamente bem" ao se referir à lesão no músculo adutor em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (8), antes de sua estreia no Masters 1000 de Roma, embora ele vá jogar com uma bandagem como precaução.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estou bem fisicamente, não sinto nada. Obviamente, treinei bem, mas não é a exigência de uma partida", explicou Alcaraz, que treinou em Roma nos últimos dias.

Em sua primeira partida, ele usará uma bandagem e poderá continuar a usá-la durante todo o torneio, à medida que avançar nas rodadas.

"É preciso ser um pouco inteligente. Tenho treinado para ver como me sentiria e tudo correu bem. Não estou com dor. Vou tomar precauções. Meu fisioterapeuta e minha equipe sugeriram que eu jogue com isso (a bandagem de compressão) e vou com tudo com as decisões que forem tomadas", acrescentou.

Alcaraz, campeão de Roland Garros do ano passado, está encarando este torneio em Roma como um ensaio geral antes de lutar pelo bicampeonato no torneio em Paris, que será disputado de 25 de maio a 8 de junho.