Mundo reage à eleição do papa Leão XIV, o primeiro pontífice dos EUA e Peru

Robert Francis Prevost, de 69 anos, tornou-se, nesta quinta-feira (8), o primeiro papa americano - também com nacionalidade peruana - da história, sob o nome de Leão XIV. Estas são as principais reações à sua eleição. - Estados Unidos -

O presidente americano, Donald Trump, parabenizou Leão XIV em uma mensagem na sua rede, Truth Social. "Que emoção e que grande honra para o nosso país", disse. "Estou ansioso para conhecer o papa Leão XIV. Será um grande momento!", acrescentou. - Peru - A presidente do Peru, Dina Boluarte, destacou o fato de que o papa Leão XIV seja peruano por "escolha e convicção" com mais de 20 anos de serviço no país.

É um "momento histórico para o Peru", destacou no Facebook sobre a eleição de Robert Prevost, que nasceu em Chicago mas tornou-se peruano em 2015. "Escolheu ser um de nós, viver entre nós e levar em seu coração a fé, a cultura e os sonhos deste país", escreveu. - Brasil -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao novo papa que continue o trabalho do falecido Francisco. "Desejo que ele dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos", publicou Lula no X. - Argentina -

"Hoje, mais que nunca, ansiamos que a voz do Papa ressoe com força na defesa dos pilares que sustentaram a civilização: a vida, como dom principal; a liberdade, como dom sagrado do Criador; e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos", disse o presidente da Argentina, Javier Milei. - Colômbia - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, celebrou a eleição de um papa americano com profundos vínculos na América Latina.