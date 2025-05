Los Angeles Coliseum e SoFi Stadium vão compartilhar cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2028

LA28, como as Olimpíadas de Los Angeles são conhecidas, revelou os planos para a cerimônia de abertura em 14 de julho de 2028, que combinará história e inovação.

A história, já que o icônico coliseu será o primeiro local a sediar três eventos olímpicos, e inovação, graças aos empreendimentos no SoFi, casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers da liga de futebol americano, que fará sua estreia nos Jogos.

Os organizadores não se referirão ao estádio de SoFi, localizado em Inglewood, perto de Los Angeles, pelo nome do patrocinador. Será chamado simplesmente de "Estádio de Inglewood".

A cerimônia de encerramento será realizada em 30 de julho de 2028, no Coliseum.

A de abertura dos Jogos Paralímpicos acontecerá no SoFi Stadium em 15 de agosto de 2028, e a de encerramento acontecerá no Coliseum em 27 de agosto de 2028.