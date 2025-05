Jarry vai à 2ª fase em Roma; João Fonseca é eliminado e Thiago Wild avança

Jarry derrotou o francês Hugo Gaston (78º) por 7-6 (7/4) e 6-4. O chileno de 29 anos chegou à final do torneio no Foro Itálico no ano passado, sua primeira final de Masters 1000, quando acabou perdendo para o alemão Alexander Zverev (nº 2).

O tenista chileno Nicolás Jarry, número 53 do mundo e vice-campeão do Masters 1000 de Roma no ano passado, avançou nesta quinta-feira (8) para a segunda fase desta edição, enquanto João Fonseca (65º), jovem promessa brasileira, foi eliminado em sua estreia na primeira fase.

Em sua primeira partida, ele precisou de quase duas horas (1 hora e 48 minutos) para derrotar Gaston, que conseguiu salvar três set points no primeiro set, antes de cair de rendimento e ser derrotado.

No segundo set, Jarry conseguiu quebrar o saque do francês no quinto game (3-2) e aproveitou a vantagem para obter a vitória e avançar para a segunda rodada, onde enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (nº 21).

A vitória de hoje foi apenas a quinta de Jarry na temporada de 2025. Chegar à final no ano passado levou o chileno à 16ª posição no ranking da ATP, mas ele despencou desde então e pode chegar ao fundo do poço esta semana, já que defende 650 dos seus atuais 1.010 pontos no ranking.

Menos sorte teve a principal esperança do tênis brasileiro, João Fonseca (65º). O carioca de 18 anos foi derrotado, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), pelo húngaro Fabian Marozsan (61º).