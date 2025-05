Israel ameaça fazer com o Irã o mesmo que fez com Hamas em Gaza

Israel fará com o Irã o que fez com o Hamas em Gaza, ameaçou o ministro da Defesa do país, Israel Katz, nesta quinta-feira, quatro dias após um ataque de mísseis dos rebeldes huthis do Iêmen contra o aeroporto de Tel Aviv.

"Eu alerto... os líderes iranianos que financiam, armam e exploram a organização terrorista huthi: o sistema de 'procuração' foi encerrado e o eixo do mal entrou em colapso", afirmou Katz em um comunicado.