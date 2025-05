Índia e Paquistão trocam acusações sobre ataques de drones em meio a escalada militar

A Índia reconheceu ter atacado o sistema de defesa aérea do Paquistão, e Islamabad afirmou ter abatido mais de 20 drones indianos. A Índia afirmou ter "neutralizado" as tentativas do Paquistão de atingir alvos militares. Não foi possível verificar as alegações.

A Índia e o Paquistão trocaram acusações nesta quinta-feira, 8, após uma nova onda de ataques durante a madrugada entre os dois países. Nova Délhi disparou drones matando pelo menos dois civis, informou o Exército paquistanês. A Índia, por sua vez, acusou o vizinho de tentar realizar seu próprio ataque, enquanto as tensões aumentavam entre os rivais com armas nucleares.

Os dois países, separados um do outro no fim do domínio colonial britânico em 1947, travaram várias guerras, com o principal ponto crítico sendo as disputas sobre a região himalaia da Caxemira, dividida entre eles.

Os ataques ocorreram um dia depois de mísseis indianos atingirem vários locais no Paquistão, matando 31 civis, segundo autoridades paquistanesas. Nova Délhi justificou estar retaliando depois que homens armados mataram mais de duas dúzias de pessoas, a maioria turistas hindus, na Caxemira controlada pela Índia no mês passado. A Índia acusou o Paquistão de estar por trás do ataque. Islamabad nega.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, falou com o líder paquistanês nesta quinta e pediu que o Paquistão e a Índia trabalhem em conjunto para acalmar a situação, de acordo com uma declaração do gabinete de Sharif.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, prometeu vingar as mortes, gerando temores de que os dois países possam estar caminhando para outro conflito generalizado. Líderes de ambas as nações enfrentam crescente pressão pública para demonstrar força e buscar vingança, e a retórica acalorada e as alegações conflitantes podem ser uma resposta a essa pressão.

A Índia disparou vários drones Harop de fabricação israelense contra o Paquistão durante a noite de quarta-feira, 7, e a tarde desta quinta (horários locais), 8, de acordo com o porta-voz do exército paquistanês, Tenente-General Ahmad Sharif, que afirmou que 29 foram abatidos. Dois civis morreram e outro ficou ferido quando destroços de um drone abatido caíram na província de Sindh.

Em Lahore, o policial local Mohammad Rizwan disse que um drone foi abatido perto do Aeroporto Walton, um campo de aviação em uma área residencial a cerca de 25 quilômetros da fronteira com a Índia, que também contém instalações militares.

O Ministério da Defesa da Índia disse que suas forças armadas "atacaram radares e sistemas de defesa aérea" em vários lugares no Paquistão, incluindo Lahore.

Nova Délhi, por sua vez, acusou o Paquistão de tentar "atacar uma série de alvos militares" com mísseis e drones ao longo da Linha de Controle que divide a Caxemira e outras partes da fronteira. "Os destroços desses ataques estão sendo recuperados em vários locais", afirmou.

Em uma coletiva de imprensa, o Ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, rejeitou a alegação da Índia de que Islamabad realizou qualquer ataque no Punjab indiano. "Essas acusações são uma tentativa de incitar o sentimento antipaquistanês entre a população sikh do Punjab na Índia", disse ele.

O Ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, disse ao Parlamento que, até o momento, o Paquistão não respondeu aos ataques com mísseis da Índia, mas que haverá uma resposta. Mais tarde, na quinta-feira, as autoridades indianas ordenaram um blecaute noturno no distrito de Gurdaspur, no Punjab, que faz fronteira com o Paquistão.

Conversas diplomáticas

Apesar da escalada de violência, autoridades paquistanesas afirmaram que oficiais de segurança de ambos os países haviam feito contato inicial para reabrir a comunicação.

O presidente americano, Donald Trump, também expressou sua disposição em ajudar, já que autoridades americanas disseram que estavam se envolvendo com as lideranças da Índia e do Paquistão para buscar uma resolução pacífica.

Houve sinais promissores de engajamento nesta quinta, incluindo uma série de reuniões diplomáticas em Nova Délhi e Islamabad. Diplomatas de alto escalão do Irã e da Arábia Saudita, atores regionais cruciais com laços estreitos com os dois países em guerra, estiveram em Nova Délhi para reuniões.

A União Europeia afirmou em um comunicado que estava "monitorando de perto e com grande preocupação as crescentes tensões na região e as consequências decorrentes, incluindo a possível perda de mais vidas". Apelou a ambos os lados para "reduzir as tensões e desistir de novos ataques para proteger as vidas civis".

A iniciativa diplomática desta semana estava sendo construída em torno da esperança de que o envolvimento militar mais pesado pudesse ser contido.

Autoridades paquistanesas afirmaram que os conselheiros de segurança nacional de ambos os países estabeleceram "alguma interação" após os ataques iniciais de quarta-feira. O envolvimento foi mencionado pela primeira vez pelo ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, em uma entrevista ao canal de notícias TRT. Uma segunda autoridade confirmou o contato, mas disse que foi indireto - sugerindo que havia mediadores envolvidos.

Ainda assim, em ambas as capitais, ficou claro que o risco de escalada estava longe de acabar.

Em Nova Délhi, o governo do primeiro-ministro Narendra Modi informou os representantes dos partidos de oposição sobre a ação militar da Índia, e todas as figuras políticas fizeram uma declaração de apoio à ação do governo.

"Esta é uma operação em andamento", disse o ministro de assuntos parlamentares da Índia, Kiren Rijiju, após a reunião.

No início de seu encontro com seu homólogo iraniano, o Ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, disse que as ações do governo contra o Paquistão foram "direcionadas e medidas".

"Não é nossa intenção agravar a situação", disse ele. "No entanto, se houver ataques militares contra nós, não há dúvidas de que eles serão recebidos com uma resposta muito, muito firme."

No Paquistão, a liderança do país também demonstrou uma frente unida. Jornais e redes sociais inundaram com imagens do funeral realizado na quarta-feira para um menino de 7 anos morto nos ataques indianos. A alta liderança do Paquistão, incluindo o primeiro-ministro, o presidente e o chefe do exército do país, estavam presentes.

Após o funeral, o presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, condenou as ações da Índia como "covardia" e prometeu que elas seriam "repreendidas com ações decisivas". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)