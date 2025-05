Governo dos EUA pede à Suprema Corte que retire proteção legal de 532.000 imigrantes

O governo do presidente americano, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira à Suprema Corte que lhe permita revogar o status legal de 532.000 imigrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela que contam com a autorização de residência temporária, conhecida como parole.

Em outubro de 2022, o governo do democrata concedeu permissão para que um grupo de venezuelanos pudesse entrar legalmente no país, desde que eles passassem por uma investigação de antecedentes criminais, tivessem um patrocinador e estivessem vacinados. Em janeiro de 2023, a medida foi estendida a Haiti, Cuba e Nicarágua.

O assessor jurídico do governo, John Sauer, pediu o levantamento de uma ordem de um tribunal inferior que impede o governo de encerrar as proteções humanitárias aos imigrantes desses quatro países. Na semana passada, o governo Trump também solicitou à Suprema Corte, de maioria conservadora, que apoie a sua proposta de acabar com o Status de Proteção Temporária (TPS), que impede a deportação de mais de 350.000 venezuelanos.

Trump fez campanha prometendo deportar milhões de imigrantes em situação irregular e colocou toda a máquina do governo a serviço esse objetivo.

