Fundação Gates prevê gastar US$ 200 bi antes de fechar em 2045

Bill Gates anunciou nesta quinta-feira(8) que doará grande parte de sua fortuna restante para sua fundação filantrópica, que tem como meta de gastar "mais de US$ 200 bilhões" (R$ 1,14 trilhão) até 2045, quando encerrará seus trabalhos.

Desde sua criação em 2000, a instituição destinou 53,8 bilhões de dólares (308 bilhões de reais) a vários projetos, com foco principalmente em saúde, educação e desenvolvimento.

No início de fevereiro, Gates disse à BBC que já havia doado mais de US$ 100 bilhões (R$573 bilhões) a instituições de caridade, incluindo US$ 60 bilhões para sua fundação.

Segundo a revista Forbes, o restante de sua fortuna chega a aproximadamente US$ 113 bilhões (R$648 bilhões).

A organização de caridade foi fundada por Bill Gates, sua ex-esposa Melinda French Gates e o empresário Warren Buffett, presidente do conglomerado Berkshire Hathaway.