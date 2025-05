Flamengo empata com Central Córdoba (1-1) e é 3º do Grupo C da Libertadores

O Flamengo empatou em 1 a 1 na visita ao argentino Central Córdoba nesta quarta-feira (7), numa partida bastante movimentada pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores, disputada no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Apesar de ter um elenco mais experiente e com muito mais qualidade técnica, o Flamengo não conseguiu superar a modesta equipe argentina, que havia se tornado uma das revelações da Libertadores, invicta há quatro partidas, e que já havia causado impacto ao vencer o rubro-negro em pleno Maracanã (2-1) em abril.

Após os resultados desta quarta rodada, a situação ficou muito equilibrada no Grupo C, com a LDU e o Central Córdoba na liderança com 8 pontos, embora com melhor saldo de gols para os equatorianos, enquanto o Flamengo (5) ficou em terceiro, e o venezuelano Deportivo Táchira fecha a tabela sem pontos.

Na quinta rodada, o Central Córdoba visita o Táchira na terça-feira, dia 13, enquanto o Flamengo recebe a LDU na quinta-feira, dia 15, em jogo decisivo pela classificação.

