Exército israelense abre um dispensário móvel para atender aos drusos no sul da Síria

O dispensário está localizado perto do povo druso de Hader. "Essa instalação faz parte dos esforços do exército para apoiar a população drusa síria e garantir sua segurança", acrescentou.

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (8), a abertura de um dispensário móvel no sul da Síria para ajudar a população drusa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em imagens de vídeos divulgadas pelo exército, podem ser vistos enfermeiros e médicos militares com os rostos desfocados atendendo a um homem com o braço engessado no que parece ser um trailer.

Desde o início de março, ocorreram confrontos interconfessionais entre combatentes drusos e forças leais às novas autoridades na Síria.

Em 3 de maio, após novos distúrbios, um ataque aéreo israelense perto do palácio presidencial sírio foi apresentado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, como uma "mensagem clara" de que seu país não permitirá nenhuma "mobilização de forças (sírias) ao sul de Damasco nem qualquer ameaça contra a comunidade drusa".

Os drusos, seguidores de um ramo heterodoxo do islamismo derivado do xiismo, estão presentes principalmente na Síria, Líbano e Israel.