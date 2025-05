Coreia do Sul diz que Coreia do Norte disparou mísseis ao mar do leste do país

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira diversos mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Leste, segundo o Exército sul-coreano. A ação se soma a uma série de demonstrações militares que vêm aumentando as tensões na região. Autoridades militares da Coreia do Sul investigam se os testes têm ligação com o envio de armas norte-coreanas à Rússia na guerra da Ucrânia.

De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, os mísseis foram disparados a partir da região da cidade portuária de Wonsan, no leste do país, entre 8h10 e 9h20 da manhã (horário local). O mais distante teria percorrido cerca de 800 quilômetros. Ainda não há confirmação sobre o número exato de mísseis lançados.