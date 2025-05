Caso Madeleine McCann: novas provas são reveladas e investigadores pedem reabertura do caso

Investigadores alemães pediram à polícia britânica que reabra a sua investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, antes que o principal suspeito deixe a prisão, segundo informações do The Sun .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As evidências descritas como "perturbadoras" revelam, segundo o The Sun, a obsessão do suspeito com crianças. As provas incluem textos sobre sequestro, imagens de abuso infantil, fotos de meninas entre quatro e cinco anos, além de brinquedos, pequenas bicicletas, armas e um disco rígido.

Ainda segundo a publicação, os investigadores alemães encontraram provas de que Christian Brueckner esteve na área do desaparecimento de Madeleine nos anos seguintes. A menina britânica passava férias com a família na Praia da Luz, região do Algarve, em Portugal, quando sumiu em 2007.

Essas evidências incluem um GPS, que revelou movimentações do suspeito no Algarve nos anos após o desaparecimento, e uma foto dele nu na Barragem do Arade, a 56 quilômetros do local.

Outra pista seria o pedido de indenização de seguro assinado por Brueckner, após bater o seu motorhome em um festival na Espanha, em 2008. O seguro é apontado pelo The Sun como a primeira prova de que ele esteve no festival, onde supostamente teria confessado que matou Madeleine.