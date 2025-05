Biden se diz 'decepcionado, mas não surpreso' com vitória de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (8) que ficou "decepcionado, mas não surpreso" com a vitória de Donald Trump para um segundo mandato, e culpou os republicanos por atacarem a candidata democrata Kamala Harris no terreno do sexismo.

"Não me surpreendi [com a derrota], não porque pensasse que ela não estava qualificada; ela está totalmente qualificada para ser presidente. Mas não me surpreendi porque eles [os republicanos] seguiram o caminho do sexismo", afirmou o ex-presidente.

"Nunca vi uma campanha tão bem-sucedida e consistente para refutar a ideia de que uma mulher poderia dirigir o país, e uma mulher parda", acrescentou Biden.

"Acho que também subestimamos o impacto negativo fenomenal que a pandemia de covid teve nas pessoas, nas atitudes, no otimismo, em um monte de coisas, então me senti decepcionado, mas não surpreso", continuou.

Ele também negou ter sofrido deterioração cognitiva durante a campanha eleitoral, como foi acusado por seus detratores após um debate catastrófico com Trump no final de junho de 2024.