Australiana acusada de envenenar três pessoas tinha enviado seus filhos ao cinema

Uma mulher australiana, acusada de triplo homicídio, mandou seus filhos ao cinema antes se servir um almoço, contaminado com cogumelos tóxicos, que matou seus convidados, segundo informações de um tribunal nesta quinta-feira (8).

Seus sogros, Don e Gail Patterson, morreram após ingerir o prato de carne com massa folhada. A tia de seu ex-marido, Heather Wilkinson, também morreu, enquanto seu cônjugue, Ian, adoeceu gravemente, mas depois se recuperou.

Patterson se declarou inocente de todas as acusações.

Nesta quinta-feira (8), durante o julgamento foi reproduzida uma gravação de uma entrevista policial com a filha de Patterson, então com nove anos, realizada após o almoço.

"Mamãe me disse que queria almoçar com meus avós", disse a menina, cujo nome não pode ser revelado por razões legais. "Disse que queria falar com eles sobre coisas de adulto, e que nós íamos ao cinema", acrescentou.