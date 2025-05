Ataques de drones nas vésperas do Dia da Vitória fecham espaço aéreo de Moscou

Ataques de drones da Ucrânia contra Moscou nesta semana causaram o fechamento do espaço aéreo na capital russa nas vésperas das celebrações do Dia da Vitória, nesta sexta-feira, 9. Os aeroportos estiveram fechados durante a quarta-feira (7) e foram reabertos nesta quinta, 8, mas muitos voos continuam cancelados ou estão em atraso. O último ataque registrado aconteceu na madrugada de quarta-feira, segundo as agências de notícias russas. A Força Aérea da Rússia abateu cerca de nove drones nos arredores da capital, enquanto chefes de Estado, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcam para participarem do Dia da Vitória, que este ano marca o 80.º aniversário do fim da 2.ª Guerra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o canal Euronews, cerca de 60 mil pessoas em 350 voos foram afetadas na quarta-feira pelo fechamento do espaço aéreo. Os ataques aéreos em Moscou se tornaram frequentes durante a guerra na Ucrânia desde que Kiev investiu em drones, a partir de 2023. As autoridades russas aumentaram as medidas de segurança e o presidente Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo de três dias a partir desta quinta-feira para as celebrações do Dia da Vitória, mas o risco de ataques permanece. Os dois lados se acusam de violar o cessar-fogo. No sábado, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski disse que não poderia garantir a segurança dos chefes de Estado que estarão presentes em Moscou esta semana. "Nossa posição é muito simples para todos os países que viajam para a Rússia no dia 9 de maio: não podemos ser responsabilizados pelo que acontece no território da Federação Russa", disse. "Eles são responsáveis pela sua segurança. Não daremos nenhuma garantia, porque não sabemos o que a Rússia poderá fazer nessas datas." A declaração provocou tensões diplomáticas entre os poucos líderes europeus convidados a viajar para Moscou. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, chamou as declarações de Zelenski de ameaças. "Respeito plenamente o fato de que a segurança dos participantes é uma questão interna da Federação Russa. Mas se Zelenski acredita que suas declarações forçarão delegações estrangeiras a não comparecerem, ele está profundamente enganado", afirmou o premiê.

O voo de Fico para Moscou chegou a ser cancelado, mas não por causa do espaço aéreo russo e sim por decisão da Lituânia, que faz fronteira com a Rússia e está na rota dos voos que saem da Europa para Moscou. O presidente lituano Gitanas Nauseda fechou o espaço aéreo do país nesta quarta com a alegação de instabilidade nos sistemas de GPS. "A segurança de todas as pessoas que viajam pela Lituânia, incluindo os líderes, é nossa maior prioridade, por isso tomamos essa decisão", disse na quarta-feira. Segundo a agência de notícias Reuters, outros países dos Balcãs tomaram a mesma decisão. O premiê eslovaco afirmou que deve procurar outra rota para comparecer ao Dia da Vitória. Além dele, outro líder europeu que deve comparecer ao evento é o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, que chegou a Moscou na tarde desta quarta-feira após deixar em dúvida se iria viajar. Violações de cessar-fogo