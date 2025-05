Vance cobra diálogo direto entre Rússia e Ucrânia e critica postura de defesa da Europa

Apesar das dificuldades, Vance demonstrou algum otimismo: "Ainda não estou tão pessimista com a situação Rússia-Ucrânia", disse, reconhecendo, no entanto, que "a Rússia impõe muitas condições para o fim do conflito".

O vice-presidente defendeu avanços nas tratativas de paz: "Precisamos dar um passo à frente nas negociações Rússia-Ucrânia nesta semana". Para ele, é essencial que as conversas ocorram de forma direta. "É muito importante que Rússia e Ucrânia comecem a conversar entre si", afirmou, ponderando que "há um grande abismo entre as posições dos ucranianos e dos russos".

Vance também expressou frustração com o impasse nas negociações. "Os dois lados se odeiam tanto, que os primeiros 30 minutos de conversas seriam só com um lado reclamando do outro de questões históricas", disse. Ainda assim, ressaltou que uma "paz duradoura será economicamente benéfica para Ucrânia e Rússia".

Além do tema do conflito, Vance destacou a importância da cooperação entre Estados Unidos e Europa na área de segurança, mas criticou a estratégia europeia nas últimas décadas. "EUA e Europa estão no mesmo time" sobre segurança, afirmou, acrescentando que a "aliança com a Europa é muito importante para nós". No entanto, avaliou que "a postura de segurança da Europa dos últimos 20 anos não é adequada para os próximos 20 anos".

Ele ainda parabenizou o chanceler eleito da Alemanha, Friedrich Merz, e informou que terá uma conversa com ele nos próximos dias.