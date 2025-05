STF condena a 14 anos de prisão mulher que pichou estátua com batom nos ataques de Brasília

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A cabeleireira, que passou dois anos em prisão preventiva e está em regime domiciliar desde março, virou um símbolo do bolsonarismo e de sua campanha pela anistia dos condenados por esses crimes.

Bolsonaro (2019-2022), que enfrentará um julgamento sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, considera a pena reservada a Rodrigues "desumana".

Os manifestantes vandalizaram os prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, um evento que foi comparado à invasão do Capitólio em Washington em 2021.

Rodrigues subiu na estátua "A Justiça", de três metros de altura, em frente ao Supremo Tribunal Federal e escreveu nela "Perdeu, mané".