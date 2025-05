Presidente chinês viaja à Rússia para falar sobre Ucrânia e EUA com Putin

O presidente chinês Xi Jinping estará em Moscou a partir desta quarta-feira(7) até sábado para participar das comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista com seu homólogo Vladimir Putin, com quem discutirá as questões geopolíticas mais urgentes.

Xi e Putin devem se reunir na quinta-feira para discutir o conflito na Ucrânia e as relações com os Estados Unidos.