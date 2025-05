Os 10% mais ricos do mundo causam dois terços do aquecimento global, diz estudo

Dez por cento da população rica do mundo é responsável por dois terços do aquecimento global desde 1990, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira (7).

"Associamos a pegada de carbono das pessoas mais ricas diretamente aos impactos climáticos do mundo real", disse à AFP a autora principal, Sarah Schoengart, cientista da ETH Zurich.

Em comparação à média global, por exemplo, o 1% mais rico contribuiu 26 vezes mais para as ondas de calor que ocorrem uma vez a cada 100 anos, e 17 vezes mais para as secas na Amazônia, de acordo com os resultados publicados na Nature Climate Change.

As emissões dos 10% mais ricos da China e dos Estados Unidos, juntas, representam quase metade da poluição global por carbono.

A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento causaram o aquecimento da superfície terrestre em uma média de +1,3°C, principalmente nos últimos 30 anos.