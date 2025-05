Novo governo alemão ordena à polícia de fronteiras que rejeite maioria de solicitantes de asilo

O novo ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt, anunciou nesta quarta-feira (7) que ordenou à polícia fronteiriça que expulse os solicitantes de asilo sem documentos, "com exceção dos grupos vulneráveis, como crianças ou mulheres grávidas".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para implementar esta decisão, Dobrindt anulou uma diretriz de 2015, de um de seus antecessores, emitida no auge da crise migratória, após a Alemanha ter recebido mais de um milhão de refugiados principalmente da Síria e do Afeganistão.

Naquela época, o ministro pediu à polícia federal que "autorizasse a entrada de cidadãos de países terceiros sem documentos que legitimassem sua permanência e sem apresentação de um pedido de asilo".

Como o conservador Friedrich Merz havia anunciado antes de assumir o cargo de chanceler da Alemanha, a migração, tema que monopolizou a campanha eleitoral para as eleições legislativas após uma série de ataques de estrangeiros, é a primeira questão sobre a qual o governo agiu após assumir o posto na terça-feira.

De acordo com declarações feitas no início de maio pela social-democrata Nancy Faeser, que antecedeu Dobrindt no ministério, mais de 53.000 pessoas foram expulsas pelas fronteiras da Alemanha desde outubro de 2023.