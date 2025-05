Modelo polonesa Kaja Sokola depõe contra Weinstein pela primeira vez

A modelo polonesa Kaja Sokola testemunhou, nesta quarta-feira (7), pela primeira vez contra o ex-magnata do cinema Harvey Weinstein no julgamento que o colocou mais uma vez no banco dos réus acusado de estupro e agressão sexual.

Sokola, de 39 anos, acusa o cofundador do estúdio Miramax de forçá-la a praticar sexo oral em um hotel de Manhattan em 2006, algo que o ex-produtor nega.