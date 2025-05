Maracanã será uma das sedes do Mundial Feminino de 2027

Com o Maracanã como possível sede da partida de abertura e da final, os oito estádios anunciados para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil já foram utilizados no torneio masculino em 2014, um argumento que o país usou a seu favor. O Brasil saiu vitorioso no ano passado, após um congresso da Fifa no qual superou uma proposta conjunta de Alemanha, Bélgica e Países Baixos por 119 votos a 78.

Ao apresentar sua candidatura, o Brasil citou como vantagem a infraestrutura herdada da edição masculina. "Nós não teremos que fazer novos estádios, não teremos que construir arenas. Ao contrário, as arenas estão feitas, estão realizadas", afirmou, em fevereiro de 2024, o ministro dos Esportes, André Fufuca. Embora ainda não tenham sido decididos os locais de cada jogo de 2027, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) propôs o Maracanã, o maior estádio do país com capacidade para cerca de 79 mil espectadores, para receber a abertura e o encerramento do Mundial. Em 2014, a primeira partida da Copa masculina foi realizada na Neo Química Arena do Corinthians, em São Paulo, apto para receber 69 mil pessoas durante a Copa e atualmente com capacidade para quase 49 mil torcedores, que também será utilizada no torneio feminino.

Entre as sedes também figura o Mineirão em Belo Horizonte, com capacidade para cerca de 62 mil torcedores e onde o Cruzeiro costuma mandar seus jogos. O estádio também foi palco do vexame histórico da Seleção Brasileira na Copa de 2014, a goleada de 7 a 1 sofrida para a Alemanha na semifinal do torneio. Outro escolhido é o Beira-Rio, do Internacional de Porto Alegre, que já conta com seu estádio para quase 50 mil pessoas totalmente recuperado dos danos sofridos durante as históricas inundações no sul do país em 2024.