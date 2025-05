Inter visita Atlético Nacional em duelo decisivo do Grupo F da Libertadores

A partida no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín às 21h30 (horário de Brasília) é uma das partidas de maior destaque da quarta rodada da fase de grupos do principal torneio de clubes da América.

Atlético Nacional de Medellín e Internacional de Porto Alegre se enfrentam nesta quinta-feira (7), na Colômbia, em um duelo entre bicampeões da Copa Libertadores que pode ser crucial para definir os rumos do Grupo F, onde o Bahia lidera com folga.

Não só pela tamanho dos envolvidos, mas porque ambos são adversários diretos para ficar com uma das duas vagas para as oitavas de final, já que o Bahia (7 pontos) do técnico Rogério Ceni tem tudo para terminar na liderança.

O Colorado gaúcho é o segundo colocado, com cinco pontos, seguido pelo time colombiano, com três. Outro Nacional, o do Uruguai, fecha a chave com 1.

Uma eventual derrota diante da equipe brasileira deixaria numa situação bastante complicada os anfitriões, que já chegam abalados após cederem um empate no fim (1 a 1) no domingo, no clássico de Antioquia contra o Deportivo Independiente Medellín.

"Espero que (...) a energia atual mude; as pessoas estão animadas", disse o técnico argentino Javier Gandolfi Gandolfi.