Filósofo Byung-Chul Han vence Prêmio Princesa das Astúrias de Humanidades

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Crítico do neoliberalismo, Byung-Chul Han ganhou popularidade com suas análises do que chamou de "sociedade da exaustão", na qual identifica características preocupantes como a autoexploração disfarçada de realização pessoal, o abandono da reflexão e a predominância do narcisismo.

Nascido em Seul em 1959, Byung-Chul Han estudou Literatura e Teologia na Universidade de Munique e Filosofia na Universidade de Freiburg, onde fez seu doutorado em 1994.

Como professor, lecionou na Universidade de Basileia, na Suíça, além da Universidade de Belas Artes de Berlim e na Escola Superior de Design de Karlsruhe.

- 'Ouvidos tapados' -