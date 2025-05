Dezenas de mortos nos piores confrontos entre Índia e Paquistão em duas décadas

As hostilidades explodiram após um atentado em 22 de abril em Pahalgam, na parte indiana da Caxemira, que causou 26 mortes. Nova Délhi responsabiliza Islamabad pelo ataque, o que é negado pelo governo paquistanês.

O conflito entre Índia e Paquistão se intensificou nesta quarta-feira (7) com bombardeios de Nova Délhi contra o país vizinho e disparos cruzados de artilharia na disputada região da Caxemira, que deixaram dezenas de mortos nos piores confrontos entre as duas potências nucleares em décadas.

"A retaliação já começou", disse o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, à AFP. "Não demoraremos a igualar o placar", advertiu.

Na noite de terça para quarta-feira, o governo indiano anunciou "ataques aéreos de precisão" na Caxemira paquistanesa e no estado fronteiriço de Punjab. A ação destruiu "nove acampamentos terroristas", segundo a Índia.

O atentado foi seguido por dias de disparos com armas leves na fronteira de fato entre os dois territórios, além de ameaças de uma ação militar indiana como retaliação.

A Caxemira é uma região de maioria muçulmana dividida entre os dois países desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu o fim das hostilidades. "Quero que parem", declarou na Casa Branca.

Os mísseis indianos, que caíram em seis cidades da Caxemira paquistanesa e do Punjab, e os tiros de artilharia deixaram 31 mortos e 57 feridos, segundo o último balanço do Exército de Islamabad. O balanço anterior relatava 26 civis mortos.

Um porta-voz do Exército paquistanês explicou que o aumento no número de mortos se devia "aos disparos não provocados da Índia na linha de demarcação e às violações do cessar-fogo".