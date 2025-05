Desafiado por Trump, Fed mantém juros e alerta para risco inflacionário

Desde então, ele fez várias concessões e flexibilizações e prometeu acordos com os parceiros comerciais do país. No entanto, nenhum acordo foi anunciado até o momento.

Desde a última reunião do Fed, em março, Trump provocou um verdadeiro terremoto econômico, com tarifas generalizadas sobre produtos importados pelos Estados Unidos.

Nesse contexto, o Federal Reserve poderia se deparar com um "cenário desafiador", no qual o desemprego aumenta no mesmo ritmo dos preços, alertou seu presidente, Jerome Powell, durante coletiva de imprensa após a reunião.

No fim de semana, autoridades chinesas e americanas se reunirão na Suíça para estabelecer as bases de uma negociação.

"Poderíamos nos deparar com o cenário desafiador no qual nossos dois mandatos estejam em tensão", acrescentou.

"Há uma grande incerteza sobre, por exemplo, onde as políticas alfandegárias vão se estabilizar e também, quando finalmente se estabilizarem, quais serão as implicações para a economia", disse Powell.

Powell afirmou que o BC americano vai "esperar uma clareza maior antes de considerar qualquer ajuste (da) política" monetária.

Ele assinalou, ainda, que a exigência reiterada de Trump de um corte nas taxas de juros que impulsione a economia, "não afeta" o trabalho do banco central "em nada".

"Sempre consideraremos apenas os dados econômicos, a perspectiva, o balanço de riscos e isso é tudo", concluiu.

No mês passado, Trump chegou a se referir a Powell com um "grande perdedor", embora tenha acabado dizendo que não tem intenção de buscar a saída do presidente do Fed.

Os indicadores oficiais nos Estados Unidos continuam em níveis positivos: 4,2% de desemprego em abril e inflação de 2,3% em 12 meses até março — acima, mas ainda próxima da meta de 2% do Fed.

Enquanto isso, o PIB do primeiro trimestre teve uma contração de 0,3% na projeção anual (a projeção em 12 meses se as condições se mantiverem no momento da medição).

