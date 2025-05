Coreia do Sul continua confiante no acordo nuclear de US$ 18 bi suspenso por tribunal tcheco

Nesta quarta-feira, 7, as autoridades sul-coreanas minimizaram a decisão de um tribunal tcheco de suspender um projeto de US$ 18 bilhões para a Coreia do Sul construir dois reatores nucleares no país, descrevendo-a como um revés temporário e expressando confiança de que o negócio será concluído.

Um consórcio sul-coreano liderado pela estatal Korea Hydro and Nuclear Power esperava finalizar o acordo esta semana com uma subsidiária da CEZ, a maior fornecedora de eletricidade da República Tcheca. No entanto, um tribunal tcheco impediu a CEZ de assinar o contrato enquanto analisa uma reclamação da empresa francesa EDF, que perdeu a licitação para os sul-coreanos.