Coreia do Norte lança vários mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira (8, data local) múltiplos mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Japão (Mar do Leste), assinalou o Exército sul-coreano, os primeiros lançamentos de Pyongyang em quase dois meses.

O Estado-Maior Conjunto de Seul informou a detecção de "vários projéteis, supostamente mísseis balísticos de curto alcance, da região de Wonsan na Coreia do Norte [...] às 08h10" (20h10 da quarta-feira em Brasília).