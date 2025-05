Colapinto substitui Doohan como piloto da Alpine na F1 em pelo menos 5 GPs

"Como parte da avaliação contínua de sua parceria de pilotos", Colapinto, de 21 anos, competirá nas "próximas cinco etapas" do Mundial ao lado do francês Pierre Gasly.

O argentino Franco Colapinto, que era piloto regular da Alpine no lugar do australiano Jack Doohan, competirá, pelo menos, nos próximos cinco Grandes Prêmios, anunciou a equipe francesa de Fórmula 1 nesta quarta-feira (7).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Uma avaliação mais aprofundada será realizada antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha em julho", continuou a escuderia.

Até agora piloto reserva, Colapinto fará sua estreia na Alpine em 18 de maio no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, e depois continuará sua aventura em Mônaco (25 de maio), Espanha (1º de junho), Canadá (15 de junho) e Áustria (29 de junho).

Jack Doohan, de 22 anos, não conseguiu marcar pontos em nenhuma das seis corridas que disputou nesta temporada. Durante o Grande Prêmio de Miami, no domingo, o australiano teve que abandonar.

Membro da academia de jovens pilotos da Alpine desde 2022, Doohan foi promovido à equipe principal no meio do ano passado para compensar a saída anunciada do francês Esteban Ocon para a Haas, a quem ele substituiu no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em dezembro.