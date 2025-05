Cidade do México se prepara para receber mais de 5 milhões de visitantes na Copa de 2026

A Cidade do México está se preparando para receber mais de cinco milhões de visitantes para a Copa do Mundo de 2026, cuja partida de abertura será disputada na metrópole, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (7).

O país latino-americano terá três das 16 sedes (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey), enquanto 11 ficarão nos Estados Unidos e as duas restantes no Canadá.

"Estamos trabalhando em coordenação com o governo da Cidade do México [...] para garantir que esta experiência seja segura e eficiente", disse a secretária do Interior, Rosa Icela Rodríguez, durante a apresentação do comitê do evento na capital mexicana.

Ela acrescentou que a Cidade do México "estará toda enfeitada" para receber jogadores, funcionários da Fifa e "as mais de cinco milhões de pessoas que devem chegar" à megalópole de 9,2 milhões de habitantes.

Os organizadores também informaram que o mundialmente famoso Estádio Azteca, localizado no sul da cidade e que será o epicentro da atividade esportiva, está "fazendo progressos consideráveis em sua reforma", a pouco mais de 13 meses da partida de abertura.