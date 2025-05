Centenas de voos atrasados ou cancelados na Rússia após ataques ucranianos

Pelo menos 350 voos foram cancelados ou atrasados na Rússia desde terça-feira devido aos ataques ucranianos com drones, informou associação de operadores de turismo do país, na véspera dos atos de comemoração da vitória sobre a Alemanha nazista com a presença de quase 30 líderes estrangeiros.

"Afetou pelo menos 350 voos e os planos de viagem de pelo menos 60.000 passageiros", afirmou a Associação de Operadores de Turismo da Rússia (ATOR) em um comunicado.