Casa Branca de Trump cria seu próprio universo midiático

A Casa Branca criou uma realidade midiática alternativa, com sessões informativas para influenciadores e memes do presidente Donald Trump retratado como papa ou mestre Jedi da série "Guerra nas Estrelas".

Segundo Rankin, o uso que Trump faz das redes sociais, as imagens de inteligência artificial e os "apelos diretos através de influenciadores partidários" criou "um espaço de versões alternativas dos acontecimentos onde o governo não está preso à realidade".

"Em um segundo mandato, a preocupação é que esta câmara de eco possa ficar ainda mais isolada", disse à AFP.

Na semana passada, também foi lançado o "White House Wire", um site desenhado para se parecer com o portal americano "Drudge Report", com links para histórias favoráveis e as redes sociais da administração.

"Levante o dedo do meio para as notícias falsas e dê um olhada no WH Wire!!!!", postou o filho de Trump, Don Jr, na rede X com um link.

Enquanto isso, a Casa Branca reduz o acesso de alguns veículos de comunicação de referência, sobretudo a agência de notícias americana Associated Press, a partir de um confronto por se negar a chamar o "Golfo do México" de "Golfo da América".

A Casa Branca também assumiu o controle para decidir quais veículos fazem parte do "pool de imprensa" que cobre alguns atos presidenciais em locais como o Salão Oval ou o avião Air Force One.

- Sabre de luz -

E o Executivo recorre cada vez mais a memes provocativos para inflamar os apoiadores de Trumo e incomodar seus oponentes "liberais" e da esquerda.

Trump provocou polêmica depois que sua plataforma, Truth Social, publicou na sexta-feira uma imagem gerada por inteligência artificial de si mesmo vestido como o papa, menos de uma semana depois de ele assistir ao funeral de Francisco em Roma.

Trump insistiu em dizer que ele não publicou o meme, mas declarou que sua esposa, Melania, achou "adorável" e rejeitou qualquer crítica.

"Não sabem lidar com uma brincadeira", disse Trump aos jornalistas na última segunda-feira, quando foi perguntado sobre a imagem do papa.

No domingo, a conta oficial da Casa Branca publicou uma imagem de Trump musculoso com um sabre de luz para celebrar o dia 4 de maio, comemorado pelos fãs da série "Guerra nas Estrelas".

"Não são a Rebelião, são o Império", dizia a mensagem, que atacava os rivais de esquerda de Trump, comparando-os às forças imperiais de Darth Vader e outros vilões da saga.

Mas, segundo a imprensa americana, ele errou de cor. O sabre de luz exibido por Trump era vermelho e no universo de "Guerra nas Estrelas", isto sugere um alinhamento com o lado obscuro da força.

