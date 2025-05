Bolsonaristas voltam a Brasília para exigir anistia a condenados por ataques de 2023

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou uma manifestação nesta quarta-feira (7) em Brasília para exigir anistia para seus simpatizantes condenados pelos ataques na capital em 2023, com a expectativa de que ele mesmo participe, apesar de estar convalescente.

Uma força policial será dedicada exclusivamente a acompanhar a manifestação ao longo de seu percurso, informou a força à AFP.

Bolsonaro deve comparecer, apesar de ter saído do hospital no domingo, 17 dias após uma cirurgia abdominal. "Pretendo estar lá também e participar do início dessa caminhada", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira.

Bolsonaro, de 70 anos, está inelegível e aguarda ser julgado por uma suposta trama golpista após sua derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a acusação, o ataque de 8 de janeiro de 2023 foi a "última esperança" da trama liderada pelo ex-presidente, que pode pegar até 40 anos de prisão.