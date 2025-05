Ativistas católicas reivindicam em Roma a igualdade dentro da Igreja

Ativistas católicas agitaram sinalizadores rosas perto do Vaticano nesta quarta-feira (7) para exigir que mulheres possam ser sacerdotisas, no início do conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco.

Em um parque com vista para a cúpula da Basílica de São Pedro, onde os cardeais se reúnem em conclave, as ativistas parodiaram a tradicional fumaça branca que anuncia a eleição de um papa, pedindo que as mulheres também possam se apresentar para a ordenação.