Trump recebe Carney, eleito pelos canadenses para desafiar o americano

A relação bilateral do Canadá com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, enfrenta turbulências devido à guerra comercial iniciada por Trump desde que retornou ao poder em janeiro.

Donald Trump recebe, nesta terça-feira (6), o novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que chegou ao poder com a promessa de enfrentar o presidente dos Estados Unidos, mas deverá atuar com cautela se deseja obter um acordo comercial.

"Ele vem me encontrar. Não tenho certeza de por que ele quer me ver, mas suponho que deseja chegar a um acordo. Todo mundo quer", disse Trump a imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

Na semana passada, Trump descreveu Carney como "muito agradável", após uma conversa telefônica, mas na segunda-feira disse que não tinha certeza do que pretendia conversar com ele.

Carney prometeu transformar a relação do Canadá com os Estados Unidos.

O presidente americano interferiu nas eleições canadenses desde o início, com uma mensagem nas redes sociais em que afirmava que o Canadá teria "TARIFAS ZERO" caso se tornasse "o valioso estado número 51".

O Partido Conservador de Pierre Poilievre era considerado favorito há alguns meses para vencer as eleições, mas os ataques de Trump, somados à renúncia do impopular ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, mudaram o rumo do pleito.

Carney, que substituiu Trudeau como primeiro-ministro em março, convenceu os eleitores de que sua experiência na gestão de crises econômicas o tornava o candidato ideal para desafiar Trump.

Novato no mundo da política, Carney já foi presidente do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra.

Carney é conhecido por medir suas palavras, mas desta vez terá que lidar com o irascível Trump em território americano.

"Este é um momento muito importante para ele, já que insistiu durante a campanha que poderia enfrentar Trump", declarou à AFP Genevieve Tellier, cientista política da Universidade de Ottawa.

O primeiro-ministro canadense tentará evitar o destino do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que sofreu uma crítica brutal de Trump e do vice-presidente, JD Vance, em fevereiro.

"Obviamente, todos lembram da discussão com Zelensky", disse Tellier.

Um ponto a favor de Carney é que ele não é Trudeau, o ex-primeiro-ministro que Trump odiava e menosprezava, e chegou a chamá-lo de "governador" do Canadá.

