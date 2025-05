Trump promete experiência "sem contratempos" para torcedores durante Copa do Mundo-2026

"Estamos ansiosos para receber os fãs de futebol de todo o mundo", declarou Trump, que se autoproclamou presidente do grupo de trabalho da Casa Branca para o torneio, durante uma coletiva de imprensa ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (6) que os fãs de futebol de todo o mundo serão bem-vindos durante a Copa do Mundo de 2026, numa tentativa de dissipar preocupações sobre os efeitos de sua política migratória e das medidas de controle de fronteiras durante o torneio.

"Todas as partes do governo dos Estados Unidos trabalharão para garantir que esses eventos sejam seguros e bem-sucedidos, e que aqueles que viajarem aos Estados Unidos para assistir à competição tenham uma experiência tranquila em todas as etapas de sua visita."

As chegadas de viajantes internacionais aos Estados Unidos podem cair 5,1% em 2025, segundo projeções recentes da empresa especializada Tourism Economics.

O Instituto do Fórum Mundial de Turismo advertiu que a combinação das rigorosas políticas migratórias dos Estados Unidos com as crescentes tensões geopolíticas poderia "afetar significativamente" o fluxo de visitantes internacionais ao país.

O vice-presidente JD Vance, também vice-presidente do grupo de trabalho para a Copa do Mundo, afirmou que, embora os visitantes estrangeiros sejam bem-vindos durante o torneio, espera-se que deixem o país após o fim do evento.