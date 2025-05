TikTok construirá centro de dados na Finlândia

O gigante, pertencente ao grupo chinês ByteDance, destacou que o centro de dados, no qual investirá 1 bilhão de euros (R$ 6,49 bilhões), representará uma "etapa significativa" em seu compromisso com a segurança dos dados na Europa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na semana passada, a UE impôs uma multa de 530 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões) ao TikTok, acusando-o de enviar dados pessoais de usuários europeus à China e de não garantir que esses dados estivessem protegidos contra qualquer interceptação por parte das autoridades de Pequim. O TikTok anunciou que recorrerá da decisão.

O popular aplicativo está sob o escrutínio de governos ocidentais há anos, devido a temores de que os dados pessoais dos usuários possam ser utilizados pela China para fins de espionagem ou propaganda.

Segundo o TikTok, o centro de dados será construído em Kuvala, no sudeste da Finlândia, como parte do seu projeto "Clover", que mobilizará 12 bilhões de euros (R$ 77,8 bilhões). A iniciativa visa proteger "os dados da sua comunidade europeia, composta por 175 milhões de membros", explicou a rede social.

"Assim que estiver em funcionamento, os dados dos usuários europeus serão armazenados por padrão nesse local, dentro do nosso 'Enclave Europeu' seguro", informou o grupo. Isso aumentará a "capacidade" do TikTok de "gerenciar os dados em nível local, com o cumprimento das mais rigorosas normas de segurança e supervisão", acrescentou.