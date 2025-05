Tatu City, cidade privada no Quênia, luta contra a corrupção

Tatu City, a primeira cidade privada do leste da África, representa para muitos o sucesso, com 25 mil pessoas que vivem ou trabalham nesta zona que, com seus benefícios fiscais especiais, atrai investidores, mas também, políticos corruptos.

O local, de cerca de 20 quilômetros quadrados, é o primeiro núcleo urbano construído de forma privada a entrar em operação na região, e cerca de dois terços do investimento estrangeiro no Quênia se concentra neste perímetro.