Responsáveis por 'operações de desinformação' tornam-se réus por tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (6) tornar réus vários ex-militares e agentes de inteligência responsáveis por "operações estratégicas de desinformação" no contexto de uma suposta trama golpista liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por unanimidade, os ministros da Primeira Turma do STF decidiram levar a julgamento os sete integrantes do chamado "núcleo 4" da tentativa golpista, em mais um passo do processo contra Bolsonaro, que também será julgado em uma data a definir.

Entre os acusados estão o major da reserva do Exército Ângelo Martins Denicoli e o ex-major do Exército Ailton Gonçalves, bem como o subtenente do Exército Giancarlo Gomes e o agente da Polícia Federal Marcelo Araújo Bormevet, ambos com cargos na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) à época dos fatos.

Segundo a acusação, em cumplicidade com outros subordinados de Bolsonaro, os réus propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo, entre eles, ministros do STF.

"A mentira é um veneno político plantado socialmente e exponencialmente divulgado por rede, por plataformas e novas tecnologias, que hoje são grandes problemas", disse nesta terça durante a audiência a ministra Cármen Lúcia.