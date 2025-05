Putin prepara o grande desfile de 9 de maio sob a sombra do conflito ucraniano

A Ucrânia, que resiste às tropas russas desde fevereiro de 2022, não declarou claramente se pretende respeitar a trégua. O presidente, Volodimir Zelensky, indicou que a Rússia deveria "se preocupar" com a segurança do desfile.

O ataque interrompeu as operações em vários aeroportos, quatro deles na região de Moscou, informaram as autoridades russas.

Também é esperada a presença do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que desafia a posição de Bruxelas, do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, e do presidente dos sérvios da Bósnia, Milorad Dodik.

As ruas de Moscou estão adornadas com as cores nacionais há vários dias.

Muitas lojas e restaurantes colocaram cartazes incentivando as pessoas a "lembrar" da vitória de 1945 e a se sentirem "orgulhosas".

Nos últimos três anos, Putin evocou com frequência as memórias da vitória sobre a Alemanha nazista para defender sua ofensiva militar contra a Ucrânia, alegando que a Rússia quer "desnazificar" o país vizinho, do qual ainda ocupa cerca de 20% do território.