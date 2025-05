Putin denuncia tentativa de 'revisar' história da Segunda Guerra Mundial

O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou, nesta terça-feira (6), as tentativas de "revisar" a história da Segunda Guerra Mundial, em um telefonema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dias antes do grande desfile em Moscou com dignitários estrangeiros para comemorar a vitória sobre a Alemanha nazista.

O mandatário russo fará um discurso em 9 de maio na Praça Vermelha de Moscou na presença de 29 líderes estrangeiros, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no 80º aniversário da vitória soviética sobre os nazistas.