Pesquisador critica cobertura latino-americana sobre conflito em Gaza

No contexto do conflito entre Israel e Palestina, em Gaza, que se estende desde outubro de 2023, o lançamento de duas obras nesta semana, na capital paulista, lembra a opressão na região e reforça a importância dos registros históricos e jornalísticos produzidos pelos próprios palestinos.

“No território da Palestina, não tem correspondente, nem jornalista brasileiro ou jornalista da América Latina [sem o controle de Israel] para fazer a cobertura, ou saber o que aconteceu lá. Todos eles andam atrás de agências [alinhadas ao] imperialismo, agências de Estados Unidos, de Londres”, disse Alzoubi, que é professor de Jornalismo e Comunicação na Universidade de Lusail, no Catar, e diretor do Monitor do Oriente Médio (Memo).

Em entrevista à Agência Brasil , Alzoubi analisou conteúdos publicados em jornais de Honduras, da Argentina, do Chile, do Brasil e de El Salvador.

Outro lançamento previsto para esta semana é a obra Palestina Através dos Milênios - Uma História das Letras, Aprendizado e Revoluções Educacionais, do historiador Nur Masalha, membro do Centro de Estudos Palestinos da Universidade de Londres. Ele está no Brasil para os três dias de lançamento em São Paulo, junto a Ahmad Alzoubi, de hoje até quinta-feira (8). Este é o terceiro título do autor trazido pela Editora Memo, em português, sobre a história palestina.

Para entender a situação da Palestina hoje e sua resistência, é preciso olhar para a história e suas marcas, para a cultura e a presença viva de seus legados, diz a Memo. "É preciso também enxergá-la como alvo da cobiça e planos de despovoamento engendrados pelo sionismo desde o final do século 19.”

Atual conflito

A atual fase do conflito Israel-Palestina começou após o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) promover um ataque contra vilas israelenses no sul do país, matando cerca de 1,2 mil pessoas e fazendo 250 reféns, em resposta ao cerco de mais de 17 anos contra Gaza e à ocupação dos territórios palestinos, situação considerada ilegal pelo direito internacional.