Palmeiras luta por vaga antecipada nas oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño

O Palmeiras pretende dar continuidade à sua campanha vitoriosa nesta quarta-feira (7), na visita ao Cerro Porteño, no Paraguai, onde pode se tornar o primeiro time a se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025. Líder do Campeonato Brasileiro e com retrospecto impecável em três jogos do torneio continental, o Verdão tem quase todo o seu invejável elenco à disposição para garantir uma das duas vagas do Grupo G na próxima fase.

E, para completar, o adversário chegará ferido a La Nueva Olla às 21h30 (horário de Brasília) após perder o superclássico paraguaio contra o Olimpia (2 a 1) no sábado. O Palmeiras lidera o grupo com nove pontos, seguido pelo Cerro com quatro. O Bolívar da Bolívia está em terceiro com três, e o Sporting Cristal do Peru em último com apenas um. Uma vitória em Assunção tornará o time paulista o primeiro dos dezesseis classificados para as oitavas de final, embora ainda tenha que confirmar a liderança nas duas rodadas restantes. - Enfermaria quase vazia -

O Palmeiras, que venceu o Cerro por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo, chega à capital paraguaia muito mais aliviado do que há alguns meses. O técnico português Abel Ferreira, que está no radar para assumir a seleção brasileira, voltou a contar com a maioria dos jogadores que estavam no departamento médico, incluindo Raphael Veiga. O jogador criativo, peça fundamental nas recentes temporadas, machucou o ombro esquerdo na última partida contra o Cerro e agora está à disposição de Abel, embora seja reserva.

Apenas o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues devem ficar de fora. O time, mais vezes vencedor do Campeonato Brasileiro e tricampeão da Libertadores, também está satisfeito porque uma de suas principais contratações para este ano, o atacante Vitor Roque, marcou seu primeiro gol pelo Brasileirão na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no domingo. "É uma sensação de alívio. Eu estava buscando esse gol há algum tempo, desde a minha estreia", disse 'Tigrinho', de 20 anos.

- Cerro abalado - Do outro lado, o clima não é dos melhores. O técnico do 'Ciclón de Barrio Obrero', Diego Martínez, está no olho do furacão após sofrer uma dura derrota no 'Superclásico', apesar das coisas não irem mal na Libertadores.