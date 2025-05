Opositores refugiados em embaixada argentina em Caracas chegam aos EUA

Cinco opositores refugiados por mais de um ano na embaixada da Argentina em Caracas chegaram nesta terça-feira (6) aos Estados Unidos, anunciou o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, sem que se conheçam detalhes sobre as circunstâncias de sua saída da Venezuela.

"Os Estados Unidos recebem com agrado o resgate de todos os reféns retidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas", escreveu Rubio em mensagem na rede social X.

Maduro, que nesta terça chegou à Rússia para se reunir com seu par russo Vladimir Putin, pediu que esses imigrantes sejam libertados incondicionalmente, e também a repatriação à Venezuela de Maikelys Espinoza, uma menina de dois anos separada de seus pais no processo de expulsão destes dos Estados Unidos.

A saída dos opositores coincide com os questionamentos de Caracas à administração de Donald Trump pela deportação de mais de 200 imigrantes venezuelanos dos Estados Unidos para o megapresídio Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot) em El Salvador.

No início eram seis refugiados, mas, em dezembro de 2024, um deles, Fernando Martínez Mottola, se entregou às autoridades e obyeve a liberdade condicional. Ele morreu em 26 de fevereiro por problemas de saúde.

- 'Operação impecável' -

Corina Machado comemorou a saída do país de seus colaboradores, que, em reiteradas ocasiões, denunciaram más condições na embaixada, com cortes prolongados no abastecimento de água potável e de energia elétrica.

"Uma operação impecável e épica pela liberdade de cinco heróis da Venezuela. Meu reconhecimento e agradecimento infinito a todos os que a tornaram possível", escreveu Corina Machado no X.