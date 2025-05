Opositor venezuelano Edmundo González deixa o hospital na Espanha

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia deixou o hospital na Espanha nesta terça-feira (6), onde havia sido internado no dia anterior devido a um episódio de pressão baixa, segundo seu relato na rede social X.

"Saí do hospital e estou em total recuperação, de bom humor e com muita gratidão no coração", escreveu González Urrutia, que na segunda-feira indicou que havia sido hospitalizado por "um episódio repentino de pressão baixa".