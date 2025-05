Milhares protestam no Panamá contra presença militar dos EUA e reabertura de mina

Milhares de estudantes e trabalhadores foram às ruas na capital do Panamá, nesta terça-feira (6), para protestar contra o aumento da presença militar americana no canal interoceânico, a eventual reabertura de uma mina a céu aberto e a reforma do seguro social.

Estudantes, professores, operários, trabalhadores do setor da saúde e ambientalistas rejeitaram o acordo assinado em março passado pelo governo direitista do presidente José Raúl Mulino e pelos Estados Unidos, que permite o deslocamento de tropas americanas para áreas adjacentes ao canal do Panamá.