Líderes de 29 países, incluindo Lula e Xi, participarão do desfile de 9 de maio em Moscou

"Esperamos a presença de 29 líderes estrangeiros no Desfile da Vitória", disse Yuri Ushakov, assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, aos repórteres.

Também é esperada a presença do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que desafia a posição da UE; do chefe de Estado sérvio, Aleksandar Vucic, e do presidente dos sérvios da Bósnia, Milorad Dodik.

"Formações de 13 países desfilarão", incluindo tropas da China, Egito, Vietnã, Mianmar e várias ex-repúblicas soviéticas, acrescentou Ushakov.

Kiev alertou tropas de terceiros países nesta terça-feira para não marcharem ao lado de soldados russos na Praça Vermelha, dizendo que isso equivaleria a "compartilhar a responsabilidade" pelas ações de Moscou na Ucrânia.