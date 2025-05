Inter de Milão vence Barça na prorrogação (4-3) e vai à final da Champions

A Inter de Milão garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões após vencer o Barcelona por 4 a 3 nesta terça-feira (6), no estádio de San Siro (3 a 3 no jogo de ida). Depois de um festival de gols no tempo regulamentar (3-3), o meio-campista Davide Frattesi marcou o gol da classificação dos lombardos na prorrogação (99').

No dia 31 de maio, em Munique, os 'nerazzurri' vão lutar pelo quarto título de sua história da principal competição europeia de clubes (depois dos conquistados em 1964, 1965 e 2010). Finalista em 2023 (quando foi derrotado pelo Manchester City), o time de Milão vai enfrentar o Paris Saint-Germain ou o Arsenal, que se enfrentam na quarta-feira no Parque dos Príncipes, na capital francesa. Os parisienses venceram por 1 a 0 no jogo de ida, em Londres. Nesta terça, o atacante argentino Lautaro Martínez abriu o placar para os donos da casa aos 21 minutos e Hakan Calhanoglu ampliou nos acréscimos do primeiro tempo convertendo um (45'+1). O Barça voltou com tudo no segundo tempo e conseguiu empatar com Eric García (54') e Dani Olmo (60').

Quase no fim do tempo regulamentar, o atacante brasileiro Raphinha parecia ter marcado o gol da vitória e do time catalão (87'), mas Francesco Acerbi salvou a Inter nos descontos, quando alguns torcedores já haviam deixado o estádio (90'+3). Na prorrogação, Frattesi deu a vitória à sua equipe (99'), que a partir de então teve que resistir bravamente aos inúmeros ataques do Barça, numa reta final dramática. Agora, os jogadores de Hansi Flick precisarão se recuperar física e mentalmente, já que jogarão uma partida crucial da LaLiga contra o Real Madrid no domingo, em Montjuic.