Inteligência dos EUA rejeita teoria de Trump sobre venezuelanos deportados

As agências de inteligência dos Estados Unidos rejeitaram uma teoria usada pelo presidente americano, Donald Trump, para justificar a deportação de mais de 200 venezuelanos para um presídio em El Salvador, segundo um memorando divulgado na segunda-feira (5).

O memorando do Conselho Nacional de Inteligência, datado de 7 de abril, mostra que as agências de inteligência dos EUA não acreditam nas alegações de Trump de que a gangue criminosa Tren de Aragua (TDA) está ligada ao governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.