Índia declara guerra da água ao Paquistão em resposta ao atentado na Caxemira

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Embora o ataque não tenha sido reivindicado por nenhum grupo, Nova Délhi acusou Islamabad, que negou categoricamente qualquer envolvimento.

"A água que pertence à Índia e que até agora fluía para fora será retida para servir aos interesses da Índia e será utilizada dentro do país", declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um discurso público.

Horas antes da declaração de Modi, o Paquistão já havia acusado a Índia de alterar o fluxo do rio Chenab.

"Notamos mudanças no Chenab que não têm nada de natural [...] O fluxo normal do rio foi consideravelmente reduzido de um dia para o outro", disse à AFP Kazim Pirzada, ministro da Irrigação da província paquistanesa do Punjab, que faz fronteira com a Índia.